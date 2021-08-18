Москва, 18 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. После того как ЦБ РФ ужесточил ограничения в ипотечном кредитовании, а именно повысил ставку с 6,5% до 7%, а максимальную сумму кредита сделал единой для всех регионов в размере 3 млн руб., спрос на жилую недвижимость существенно снизился, однако это не стоит считать негативным знаком и ожидать кризиса в отрасли, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

Ипотека

«Изменение ипотечных условий позволило сбить ажиотажный спрос, чтобы на рынке возникла ценовая стабильность, а также баланс спроса и предложения.

Продление льготной семейной ипотеки будет поддерживать качественный уровень спроса как на рынке недвижимости, так и по смежным отраслям — стройматериалов, мебели, декора, дизайна и т. д.

Также продление льготной семейной ипотеки позволит повысить уровень жизни российских семей и улучшить демографический вопрос в стране.

В то же время не факт, что действие семейной ипотеки будет оказывать значительное давление на стоимость жилья, которое наблюдалось со второй половины 2020 года, поскольку люди скупали все возможные предложения от девелоперов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.

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