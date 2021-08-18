Кэри, США, 18 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В популярной «королевской битве» Fortnite появится персонаж Уилла Смита из фильма «Плохие парни». Об этом на своей странице в Twitter рассказал датамайнер с ником Hypex.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

https://twitter.com/HYPEX/status/1427710214640386048

Изображение нового облика было обнаружено в файлах игры. Дата его появления в Fortnite пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Hypex также обнаружил в файлах Fortnite облик Морти из популярного анимационного шоу «Рик и Морти». Герой будет перемещаться по игровой карте на специальном боевом экзоскелете.