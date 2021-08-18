Джакарта, , 15:30 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди присоединилась к коллегам и партнерам из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на конференции по Мьянме. Об этом Ретно Марсуди написала в своем аккаунте в Twitter.

Мьянма Pixabay.com

Министр иностранных дел Индонезии приняла участие в конференции по объявлению взносов для поддержки Мьянмы.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1427943737439637504

Ретно Марсуди заявила о готовности Индонезии внести свой вклад в усилия АСЕАН по оказанию помощи народу Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии попросили предвидеть прибытие волны беженцев из Афганистана.

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