Красногорск, 18 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2021 года в подмосковные офисы МФЦ обратились свыше 9,4 млн человек. Такие цифры приводятся 18 августа на сайте правительства Московской области.

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Эта цифра на 3 млн больше показателей аналогичного периода 2020 года. Причем самой популярной услугой, которую получают в МФЦ остается государственный кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость. Ее получили 1,4 млн обратившихся.

«В Московской области действуют 126 офисов МФЦ и 222 территориальных подразделения, где предоставляется более 330 федеральных, региональных и муниципальных услуг», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.