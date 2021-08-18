Херсон, Украина, , 15:34 — REGNUM В Херсонской области Украины прошли учения Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщило издание АрмияInform.

Военные учения Ministry of Defense of Ukraine

«Постоянные учения военных обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры с высокой степенью угрозы террористических посягательств», — процитировали журналисты слова командующего Объединёнными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Он отметил, что украинский спецназ проводит тренировки и днём, и ночью.

Наев рассказал, что главной задачей силовиков является проведение контрдиверсионных мероприятий, а также уничтожение незаконных вооружённых формирований на территории, подконтрольной Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-морские силы (ВМС) Украины провели учения в акватории Азовского моря.

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