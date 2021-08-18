Херсон, Украина, 18 августа 2021, 15:34 — REGNUM В Херсонской области Украины прошли учения Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщило издание АрмияInform.
Он отметил, что украинский спецназ проводит тренировки и днём, и ночью.
Наев рассказал, что главной задачей силовиков является проведение контрдиверсионных мероприятий, а также уничтожение незаконных вооружённых формирований на территории, подконтрольной Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-морские силы (ВМС) Украины провели учения в акватории Азовского моря.
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