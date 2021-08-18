Москва, 18 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Чемпион онлайн-проекта «Московский Киберспорт» по StarCraft II Никита «SKillous» Гуревич вошёл в ТОП-8 европейского этапа мирового чемпионата DreamHack Masters Fall 2021. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа сообщают в пресс-службе ФКС Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Никита Гуревич

Спортсмен занял седьмое/восьмое место и получил $2,5 тыс. из призового фонда. Теперь ему предстоит выступить в следующем этапе турнира — DreamHack Masters Winter 2021.

Добавим, что «Московский Киберспорт» — это соревновательный проект, организованный Федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. С мая 2020 года в рамках этой инициативы было проведено более 650 турниров.