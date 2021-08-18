Пенза, 18 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Пензе в период проведения мероприятий, приуроченных к Дню знаний, содействие в обеспечении охраны общественного порядка органам внутренних дел окажут 67 членов народной дружины. Об этом заявил 18 августа первый зампредседателя антитеррористической комиссии Олег Денисов.

Httpznamus.ru День знаний

В Пензе функционируют 62 школы, 46 детских садов, восемь учреждений допобразования. Антитеррористическая защищённость в них обеспечивается в соответствии с требованиями, утверждёнными правительством РФ, отметил спикер.

Денисов поставил задачу обеспечить в образовательных учреждениях и на их территории безопасность, соблюдение общественного порядка и антитеррористической защищенности. Аналогичное поручение дано по поводу объектов культуры и спорта.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за счет средств регионального бюджета на 2021−2022 учебный год закуплено 207 114 экземпляров учебной литературы на сумму почти 115 млн рублей.

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