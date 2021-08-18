Вашингтон, 18 августа, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Американская актриса Хиллари Дафф поделилась с подписчиками фотографией со съёмок телесериала «Как я встретила вашего папу». Она опубликовала снимок 18 августа в своём Instagram-аккаунте.

(сс) Glenn Carstens-Peters В сети

https://www.instagram.com/p/CSr-KWwpB1b/

На фотографии запечатлён актёрский состав сериала. В проекте примут участие Франсия Райс, Том Эйнсли, Тиен Трэн, Сурадж Шарма, Крис Лоуэлл и Брэндон Майкл Холл.

ИА REGNUM напоминает, что шоу «Как я встретила вашего папу» является продолжением популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». О съёмках сиквела стало известно в апреле 2021 года.