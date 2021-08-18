Москва, 18 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Аргументы депутатов Госудумы от КПРФ, внесших предложение вернуть возраст выхода на пенсию на прежние уровни в 60 и 55 лет, в целом выглядят достаточно стройно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Действительно, механизмы финансового обеспечения страховой пенсионной системы работают плохо и давно нуждаются в совершенствовании. Причем, по-хорошему, реформировать пенсионную систему надо комплексно.

Ведь не только сам ПФР работает откровенно неудовлетворительно. Независимые фонды тоже не вызывают у населения доверия. Тезис депутатов КПРФ о том, что с увеличением пенсионного возраста количество трудящихся, обращающихся за инвалидностью, да и просто проводящих немалую часть времени на больничном, тоже верны.

Ведь при повышении пенсионного возраста в 2018 году не было сделано ничего, что традиционно сопровождают любую нормальную пенсионную реформу. Не была создана «медицина пожилых» — то, что есть в любой высокоразвитой стране, где выход на пенсию позже, чем у нас, и на чей опыт так любят ссылаться законодатели.

Нет рынка труда для пожилых, масштабной и продуманной системы переквалификации (не будут же люди до 65 лет работать на позициях, предполагающих тяжелый физический труд? И куда им пойти? Опять в охранники?).

Опасения, что повышение пенсионного возраста вызовет рост смертности, тоже абсолютно верны. Если старых людей заставлять трудиться, да еще и на тяжелых работах, да еще и без соответствующей «медицины пожилых», конечно, они будут умирать раньше. Но, боюсь, инициатива не пройдет. Не позволят те, кто повышал пенсионный возраст, дать задний ход, признав свою неправоту.

А что реально можно было бы сделать в этой ситуации? Не отменить полностью новые сроки выхода на пенсию, а сделать так, как это делается во всем цивилизованном мире. Дело в том, что население планеты стареет. Особенно в государствах с высокоразвитой экономикой.

И сейчас, действительно, каждый трудящийся обеспечивает сразу нескольких иждивенцев — от детей до пенсионеров. Так что пенсионный возраст вынуждены постепенно повышать практически все государства. Но мы — единственная страна, которая просто, без какого-либо общественного и экспертного обсуждения, без исследований специалистов, взяла и в один день увеличила срок выхода на пенсию на несколько лет.

А в других странах этот переход был крайне плавный. Иногда настолько плавный, что будущие пенсионеры его даже не замечают. Когда, например, возраст выхода на пенсию увеличивается раз в году или раз в полгода всего на один месяц. Или, иными небольшими, ступеньками.

Это позволяет не только дожить людям до пенсии и увеличить сроки дожития после выхода на нее. А также позволяет провести необходимые реформы на рынке труда, в медицине, системе социального обеспечения. И такой подход для России вполне реален.

А, главное, он не вызвал бы такого общественного осуждения, как резкое увеличение возраста выхода на пенсию. Но, повторюсь, боюсь, что любые инициативы, исходящие перед выборами от партий, не относящихся к правящей, будут отправлены в корзину», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ.

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