Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 18 августа одобрило законодательную инициативу федерального уровня о введении в России обязательного страхования гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак.

Собака

Тем самым петербургские депутаты вносят в Государственную Думу инициативу о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По аналогии с автомобильным ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак предусматривает, что владельцы таких собак будут обязаны страховать риск своей ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при нахождении собаки вне места ее содержания или за пределами огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки на праве собственности или другом законном основании.

В действующий закон предлагается внести положение о том, что не допускается выгул потенциально опасной собаки за пределами огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности или ином законном основании, если владелец не исполнил обязанность по страхованию своей гражданской ответственности. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не будет распространяться на владельцев собак-проводников. Обязательное страхование ответственности владельцев потенциально опасных собак предлагается ввести с 1 января 2024 года.