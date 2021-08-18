Киев, 18 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов не обращался к правоохранителям, потому что не доверял системе, которую многие годы реформировали «так называемые иностранные партнеры» Украины.

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Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил 18 августа экс-заместитель главы департамента спецопераций МВД Украины, руководитель Ровенской организации партии ОПЗЖ Михаил Бузинарский.

По его мнению, трагедия в Кривом Роге и уголовное дело против оппозиционного политика Виктора Медведчука — это звенья одной цепи.

«Все мы знаем погибшего, как человека высокопорядочного. Конечно, если бы для него на одних весах стояло его благополучие, а на других весах — жизнь членов его семьи, то он бы без сомнения выбрал бы жизнь членов своей семьи. Но давайте посмотрим на другое — где были правоохранительные органы и почему он туда не обратился?» — задался вопросом он.

Бузинарский считает, что у погибшего Павлова не было доверия к нынешней правоохранительной системе, «потому что, если бы правоохранительная система работала четко, слажено и честно, самое главное, а не так, как сейчас в результате многолетних реформирований и трансформаций, которые нам устраивают так называемые иностранные партнеры, никто не верит правоохранителям и его поступок очень логичен».

«К сожалению, то, что все наши граждане хотели видеть — демократия, плюрализм мнений, свободное волеизъявление, свободный выбор пути нашего развития, который необходим нашим гражданам, а не иностранным хозяевам, которые наживаются на нашей стране — не состоялось. Все это началось еще при президенте Порошенко, когда возбуждались уголовные дела против представителей партии «За жизнь», потом ОПЗЖ… Эти дела расследуются до сих пор, находятся в судах, но своего подтверждения там не находят. Этот путь продолжила новая власть, которая на выборах заявляла о демократических принципах — о том, что никто не будет наказан, не будут закрываться телеканалы, которые тоже непонятно почему признаны решением СНБО террористическими, не будут возбуждаться головные дела. А мы знаем, что главный представитель оппозиции Виктор Медведчук арестован и уже не первый месяц вынужден быть изолированным от общества… И вот в контекст этого логически ложится и недавнее событие, о котором мы говорим. Это все звенья одной цепи», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли убитым в собственном доме в Днепропетровской области. В оппозиции заявили, что гибель Павлова не была самоубийством, как предполагает полиция, а является следствием политики действующей власти.