Симферополь, 18 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на период с 18 по 20 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели просят граждан соблюдать осторожность, ограничить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 10 по 17 августа на территории Крыма было объявлено пять штормовых предупреждений, они преимущественно оправдались. Так, в Керчи за несколько дней выпало 267 мм осадков при месячной норме в августе — 41 мм. Подтопленными оказались улицы, дома частные и многоквартирные, общественные учреждения.