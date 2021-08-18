Минск, 18 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. «Сотрудники КГБ пришли с обыском к лидеру организации пенсионеров «Наше поколение» Татьяне Зелко», — сообщил 18 августа белорусский «Правозащитный центр «Весна».

Amnesty.org Белоруссия

Причины интереса спецслужб «правозащитному центру» не известны. Сам центр, действующий в Белоруссии нелегально, помогающий прозападной оппозиции и уличённый в доносительстве в КГБ на сторонников общерусского единства, ранее также подвергся обыскам.

Тем временем: Следком Белоруссии продолжает обыски в оппозиционных СМИ

Напомним, в конце 2020 года Белоруссию сотрясли многотысячные протестные выступления против фальсификации президентских выборов, бессменного правления Александра Лукашенко (с 1994 года) и государственного терроризма. Активное участие в манифестациях приняли белорусские пенсионеры, ранее считавшиеся «электоратом Лукашенко».

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