Баку, , 15:20 — REGNUM Обвинения, выдвинутые Армией обороны Арцаха об обстреле территории Нагорного Карабаха со стороны ВС Азербайджана, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы минобороны Азербайджана, обнародованном 18 августа в соцсети Facebook.

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«Заявляем, что распространенная противником информация о том, что нашими подразделениями был открыт огонь в этом направлении, в частности, обстреле пожарной машины, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В минобороны Азербайджана отметили, что российские миротворцы якобы не зафиксировали стрельбу в регионе.

Напомним, ранее в Армии обороны Арцаха заявили, что в ходе обстрелов со стороны ВС Азербайджана вечером 17 августа в Нагорном Карабахе загорелось пастбище. Пожарную машину, которая прибыла тушить огонь, якобы обстреляли с азербайджанской стороны. Жертв в ходе инцидента не было.

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