Москва, 18 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Заявление правительства о решении продлить семейную льготную ипотеку по ставке 6% (вместо действующих сегодня 6,5%) до конца 2023 года дает определенные шансы на стабильность и новые возможности воспользоваться ею большему кругу лиц, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Суть этого вида ипотеки состоит в том, что программа доступна только семьям с детьми. Ранее воспользоваться ей могли родители двух и более детей, сейчас даже те, у кого родился первый ребенок.

Арифметика проста. Государство решением о продлении семейной ипотеки, с одной стороны, стимулирует рождаемость и укрепление института семьи, ведь до конца 2023 года можно успеть обзавестись, как минимум, одним ребенком естественным путем или усыновлением, даже тем, кто еще не очень собирался этого делать.

С другой стороны, удержание ставки хотя бы одного вида ипотеки на относительно низком уровне еще почти полтора года позволит новым «зреющим» покупателям, подходящим под требования программы льготной семейной ипотеки, саккумулировать или увеличить свой первоначальный взнос и принять более взвешенное решение о покупке или строительстве жилья, а застройщикам вывести на рынок новые продукты, пополнив тем самым вымытый за время предыдущего ажиотажного спроса ассортимент объектов.

С момента повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% тенденции к увеличению ставок по ипотечным кредитам в целом стремительно поползли вверх, вызывая у потребителя все больше неопределенности, неуверенности и панических настроений, особенно на фоне состоявшегося и пока не прекращающегося роста цен на жилую недвижимость и строительные материалы, с одновременным ростом инфляции и официальным сокращением доходов.

После того, как с 1 июля текущего года обычную льготную ипотеку коснулись изменения в виде повышения ставки с 6,5% до 7%, а максимальная сумма кредита уравнялась по всем регионам страны до 3 млн рублей, возможности к массовому использованию программы существенно сократились.

Особенно пошатнулся интерес к льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и других городах, где цены на жилые новостройки существенно выше, чем по стране в целом, и собственный первоначальный взнос заемщика должен теперь составлять, исходя из цен на строящиеся квартиры, более 70%.

Приемлемой обычная льготная ипотека на новых условиях осталась только примерно в 24 регионах страны, где возможно приобрети жилую новостройку в пределах 3−3,5 млн. рублей, с минимальным первоначальным взносом.

В данных условиях, семейная льготная ипотека под более низкий процент (6% годовых) и с большей суммой кредита (до 12 млн руб и до 6 млн руб, в зависимости от региона), перспективы ее долгосрочного действия являются хоть какой-то альтернативой и помощью семьям с детьми.

Ведь обычно родителю бывает экономически сложнее, чем бездетному, выплачивать кредитные платежи, одновременно обеспечивая стабильно нормальный уровень жизни себе, несовершеннолетним, не зарабатывающим детям, другим неработающим членам семьи, занимающимся воспитанием подрастающего поколения, которое необходимо обеспечивать полноценным, здоровым питанием, новой одеждой, развивать, обучать, вывозить на отдых.

Новые социальные программы государства, направленные на помощь детям, поддержку малоимущих семей, привлечение и аккумулирование талантливой молодежи в стране являются, по сути, частью новой общей тенденции создания условий для экономического роста, новых возможностей и сокращения долговой нагрузки граждан, в том числе, путем рефинансирования.

Приобретение нового жилья для семьи, зачастую, сопровождается другими приятными и материальными хлопотами — ремонтом, покупкой новой мебели, оборудования, текстиля, посуды. Все это так или иначе повлияет на увеличение спроса в различных секторах потребления, вызвав новый виток не только в строительной отрасли.

Не исключено, что ряд девелоперов переориентируются на строительство не только в столичных регионах, но и освоение более отдаленных районов, что положительно приведет к освоению новых территорий и развитию инфраструктуры там, где это особенно необходимо», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.

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