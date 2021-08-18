Тюмень, 18 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Тюменский государственный университет в 2021 году поступили первокурсники из 47 регионов России и 14 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Иван Романчук

Причём иностранных студентов около 500 человек.

«Приёмная кампания этого года проходила в непростых условиях пандемии, тем не менее ее результаты радуют. Второй год подряд средний балл ЕГЭ наших бюджетников превышает 80-балльный рубеж, почти треть магистрантов поступили из других вузов — для нас это очень важный качественный показатель. Он фиксирует нас в когорте топовых российских университетов», — отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.