Вильнюс, 18 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Официальный Вильнюс проинформировал Белоруссию о своей «глубокой озабоченности» по зафиксированному факту нарушения 12 белорусскими военнослужащими государственной границы Литвы при вытеснении нелегальных мигрантов на литовскую территорию. Об этом 18 августа заявил прессе литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Цитата из видео на YouTube Граница Литвы

Он отметил, что в Литве действия белорусских пограничников считают «ещё одной провокацией» и повышением градуса «и без того достаточно напряжённой ситуации». Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по факту инцидента на литовско-белоруской границе.

Конфликт прокомментировал также литовский президент Гитанас Науседа. Он расценил пограничный инцидент как провокацию. Таковая, по его мнению, «снова доказывает, что белорусский режим занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу Евросоюза, таким образом нарушая все имеющиеся международные нормы».

Напомним, ранее официальный Вильнюс неоднократно обвинял «режим Лукашенко» в целенаправленном создании миграционного кризиса, содействии проникновению нелегальных мигрантов из Ирака и других стран на территорию соседних стран ЕС. Очередной инцидент произошёл 17 августа: группа белорусских военных в экипировке для подавления массовых беспорядков насильственно отправила с белорусской территории в Литву 35 нелегальных мигрантов, вынудив их нарушить белорусско-литовскую государственную границу. Граница Белоруссии на этом участке является одновременно частью государственной границы Союзного государства России и Белоруссии.

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