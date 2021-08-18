Москва, 18 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. К увеличению стоимости международные перевозок привел и серьезный рост цен на бензин и дизель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Денис Тодоренко.

Фото — Компания «ПЭК» Автоперевозки «ПЭК»

«Ведение различных ограничений (таких как запрет Сергеем Собяниым, мэром столицы, передвижения грузовиков массой свыше 3,5 тонны в пределах МКАД с 5 апреля текущего года) также не способствует сокращению издержек — наоборот, лишь усиливает давление на перевозчиков.

Вследствие дефицита свободных грузовиков у перевозчиков появилась возможность диктовать цены: иногда доходит вплоть до отмены контрактов в одностороннем порядке.

В «Асконд» (Ассоциации предприятий кондитерской промышленности) подтверждают рост стоимости транспортировки: по России — на 10−15%, заграницей — от 24% до 160%. Доставка с Дальнего Востока (в основном рыбной продукции) страдает из-за нехватки контейнеров.

В свою очередь перевозчики пытаются отбиться от нападок. Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин утверждает, что перевозка подорожала максимум на 15% и что это первое повышение за десять лет, которое даже не компенсирует все издержки.

Введение утилизационного сбора, «Платона», платные дороги — всё это основные причины увеличения стоимости перевозок. При учете всех затрат стоимость перевозки выросла бы в 2 раза. Но по данным АКОРТ они как раз и выросли в отдельных случаях на 100%.

Одна из реальных и эффективных мер, которые помогут исправить ситуацию является субсидирование автоперевозок. Сейчас такая поддержка действует, например, в отношении перевозок железнодорожным транспортом овощей на Дальний Восток и при поставках на экспорт.

В мире применяются аналогичные практики: 8 июля президент США Джо Байден провел совещание, где дал указание транспортным агентствам США принять меры по борьбе с антиконкурентным поведением и несправедливыми сборами в железнодорожной и морской отрасли, что позволит американским предприятиям сэкономить деньги на транспортных расходах и снизит цены для американских потребителей.

В мире в последнее время наблюдается тотальный рост цен. Одним из факторов повышенного инфляционного давления стало увеличения стоимости морских перевозок. Индекс контейнерных перевозок HARPEX Shipping Index за неделю со 2 по 8 августа индекс подскочил почти на 8%, за месяц — почти на 32%.

Спотовые ставки контейнерных перевозок по основным торговым маршрутам Восток-Запад выросли в 6 (!) раз с докризисных $1.0−1.5 — тыс. за тонну до $9.33 тыс. Спрос сильно сместился в сторону товарного потребления — в США и Европу.

Дополнительно транспортные компании сознательно подогревают дефицит. Пандемия также указала на нехватку инвестиций в портовую инфраструктуру», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ озаботились серьезным ростом цен на перевозки продовольственных товаров автотранспортом. Минсельхоз, Минпромторг и Минтранс сейчас заняты поиском решения.

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