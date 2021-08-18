Москва, 18 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В 2021 году экономический рост ЕС составит максимум 3,5−4% и будет больше напоминать отскок после глубокого падения 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ЕС

«Осенний период, скорей всего, будет также непростым, с возможным новым обострением и распространением инфекции, что неминуемо скажется на экономике еврозоны и всей мировой экономике в целом, — сказала Новикова. — В связи с этим экономический рост ЕС в этом году стоит ожидать максимум в 3,5−4%, больше напоминающий отскок после глубокого падения прошлого года. Безусловно, данная ситуация напрямую влияет и на российскую экономику, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов в еврозону. В связи с этим любые колебания в ту или иную сторону в Европе будут также влиять на экономические процессы и в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, почему экономика ЕС восстанавливается так медленно.