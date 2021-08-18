Москва, 18 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Экономика Еврозоны восстанавливается медленно, что связано с продолжающейся пандемией, которая влияет на все секторы европейской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала информацию о том, что экономика 19 стран еврозоны во II квартале 2021 года выросла только на 2% по сравнению с предыдущим кварталом.

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«Экономика Еврозоны восстанавливается, но медленно, что связано в первую очередь с продолжающейся пандемией, влияющей практически на все секторы экономики, — сказала Новикова. — Во-первых, в этот летний сезон восстановления туристического потока в ЕС из других стран так и не произошло по причине ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Да и внутри ЕС ситуация остаётся непростой в соответствии со статистикой заболеваемости. Во-вторых, производственные мощности ЕС пока не достигли первоначальной загруженности, что частично связано с периодом летних отпусков, а частично — с уровнем заболеваемости по странам Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2021 года госдолг еврозоны достиг отметки 100,5% ВВП.