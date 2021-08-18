Красногорск, 18 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Подмосковье установили первую интеллектуальную систему, сопровождающую светом пешехода на нерегулируемом переходе. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

1ul.ru Пешеход

Новое оборудование установлено на улице Маяковского в подмосковном Красногорске. Комплекс делает пешеходов значительно заметнее для водителей за счет подсветки, направленной на пересекающего проезжую часть человека. Ее работу обеспечивают светодиодный прожектор и контролер видеоаналитики.

«Система определяет координаты движения пешеходов, учитывает их скорость, остановки и даже движение в обратном направлении. Динамическая подсветка предупреждает водителя, и тот может затормозить заранее», — сказано в сообщении.