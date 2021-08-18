Село Парфеньево, Костромская область, 18 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Костромской области две девушки 13 и 16 лет пострадали в аварии. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Дорожный знак «Обгон запрещен»

ДТП произошло вечером 17 августа в селе Парфеньево. Подростки шли по обочине дороги. В одном направлении с ними ехал автомобиль «Лада» под управлением 25-летнего мужчины.

В какой-то момент водитель решил обогнать другую машину, не справился с управлением и съехал на обочину дороги. В результате ДТП пострадали обе девушки. Тринадцатилетнему подростку назначили амбулаторное лечение, 16-летнюю жительницу села отправили в больницу.

По информации ГИБДД, водитель «Лады» был пьян. По факту аварии проводится административное расследование.