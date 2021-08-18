В Костромской области пьяный водитель сбил двух девушек
Село Парфеньево, Костромская область, 18 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Костромской области две девушки 13 и 16 лет пострадали в аварии. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло вечером 17 августа в селе Парфеньево. Подростки шли по обочине дороги. В одном направлении с ними ехал автомобиль «Лада» под управлением 25-летнего мужчины.
В какой-то момент водитель решил обогнать другую машину, не справился с управлением и съехал на обочину дороги. В результате ДТП пострадали обе девушки. Тринадцатилетнему подростку назначили амбулаторное лечение, 16-летнюю жительницу села отправили в больницу.
По информации ГИБДД, водитель «Лады» был пьян. По факту аварии проводится административное расследование.
Справка: за первые 7 месяцев 2021 года в Костромской области в 1,5 раза (с 34 до 52) выросло число аварий с участием детей. В том числе с 13 до 19 выросло количество ДТП с пешеходами.