Калуга, 18 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Калужской области готовность объектов топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда к отопительному периоду 2021−2022 годов составляет 79%. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отраслевом министерстве.

Admobninsk.ru Подготовка к отопительному сезонгу

Все муниципалитеты выполняют эту работу в соответствии с утвержденными графиками. Серьезных отставаний нет. На особом контроле находится ряд объектов, подготовкой которых занимаются частные собственники.

В рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» муниципалитетами региона ведутся работы по модернизации и техническому перевооружению 22 отопительных котельных, капитальному ремонту 68 участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения общей протяженностью более 20 км. На эти цели из областного бюджета направлено 190 млн рублей. В настоящее время готовность электросетевых объектов филиала «Калугаэнерго», осуществляющих электроснабжение потребителей Калуги и области, составляет 77%. До конца сентября все работы будут завершены.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области взяло на особый контроль ситуацию в военных городках и прежде всего, в Шайковке Кировского района, жители которого недовольны работой обслуживающей организации.