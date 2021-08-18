Минск, 18 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Общественные организации Белоруссии обратились к руководству республики с призывом запретить символику русофобствующих националистов — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». В своём заявлении они выступили против «реанимации зловещего куропатского мифа» и предложили реализовать меры по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Kasia_Jot Бело-красно-белые флаги. Варшава. 2006 год

В распространённом совместном заявлении лево-патриотические организации Белоруссии из Координационного совета высказались «о недопустимости реанимации зловещего куропатского мифа», используемого прозападной оппозицией. Они предположили создать комиссию по окончательному объективному расследованию захоронений в урочище «Куропаты» под Минском с участием в её работе как представителей оппозиции, так и лево-патриотических организаций.

«Бело-красно-белые флаги и герб «Погоня», под которыми белорусские коллаборационисты сотрудничали с гитлеровцами, должны быть запрещены и в Куропатах, и повсеместно. Как известно, Нюрнбергский трибунал осудил преступления гитлеровских вояк, там же было объявлено, что у совершенных преступлений нет срока давности. Незаконной была объявлена и гитлеровская символика — свастика, несмотря на то, что она является древним символом индоевропейских народов. Поэтому появление сегодня на улицах европейских городов, в том числе в Германии, людей со свастикой квалифицируется как преступление. Таким же должно быть отношение и к символам белорусских коллаборационистов, участвовавших в уничтожении собственного народа», — сказано в документе.

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Белорусские НГО также считают необходимым установить в Куропатах памятник всем жертвам гитлеровского геноцида, в том числе и Холокоста. Ими предложено «усилить патриотическое воспитание в учебных заведениях, прежде всего, в школах, рассказывая о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, одновременно отмечая память жертв фашизма и гнусную роль предателей белорусского народа».