Тбилиси, 18 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, когда был президентом Грузии, создал в стране преступную власть, и его в случае возвращения на родину отправят в тюрьму. Об этом 18 августа заявил, представляя кандидата в мэры Кедского муниципалитета, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили и галстук

«Если Саакашвили хочет приехать, то пусть приезжает. У нас есть большая коллекция галстуков, чтобы встретить его и отправить в комфортную тюрьму», — сказал Гарибашвили.

Он заявил, что Саакашвили, ввёл во власть «преступников» и устроил в Грузии «террор и беспорядки». Премьер-министр также наполнил, что бывший президент обменял грузинское гражданство на украинское.

«При Саакашвили это было мафиозное государство. Была мафия в классическом понимании, — заявил Гарибашвили. — Пострадали тысячи людей, семьи лишили бизнеса и домов, родителей убивали, а в тюрьмах были совершены тысячи мерзостей».

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Согласно последним данным соцопросов, основным конкурентом правящей партии «Грузинская мечта» может стать основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение».