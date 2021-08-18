Вашингтон, 18 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Американский автомобильный производитель Lincoln (принадлежит Ford Motor Company) представил новый внедорожник Lincoln Navigator 2022 модельного года. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба компании.

Lincoln Lincoln Navigator 2022

Передняя часть Navigator значительно увеличилась, там появилась большая радиаторная решетка. По бокам решетки расположены новые фары с адаптивным пиксельным проектором, а на корме появились новые 3D-светодиодные фонари. Красная полоса в задней части модели теперь охватывает планку с хромированной отделкой под ней.

В салоне установлен центральный 13,2-дюймовый сенсорный экран. Между сиденьями второго ряда есть новый 5,8-дюймовый цифровой экран, с помощью которого пассажиры могут регулировать звук, управлять климатом и настройками кресел.

Под капотом новинки стоит 3,5-литровый двигатель EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом мощностью 440 лошадиных сил.

Ранее компания Lincoln представила эскизы полноразмерного концепта, который будет представлен к 2040 году.

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