Москва, 18 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Продление льготных условий для ипотечных займов в России — очень хорошая новость, она вписывается в рамки усиления вектора социального развития России, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области Льготная ипотека

«У государства уже есть хороший опыт льготного кредитования по итогам прошлого года. Десятки тысяч семей смогли стать его бенефициарами.

Сегодня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и завышенных цен на первичное жилье важно найти баланс на пользу людям.

Вполне возможно, что семьи могут получить кредитование на покупку квартиры по ставке не выше 7% годовых, для многих семей со сроком кредитования на 10 лет это будет весомым подспорьем для финансового самочувствия.

Сегодня важно стимулировать и поддерживать строительство частных домов, за ними будущее у россиян. Многодетные семьи в этом случае перестанут быть редкостью. Очень важно начать такую программу на условиях кредитования по 2%-3% годовых.

В этом случае народ начнет покидать густо населённые города и переезжать за город. Если к этому тренду добавится и политика сильного рубля, народ будет решительнее в принятии решений.

Но пока на дворе другая реальность: ипотечная кабала на десятилетия загоняет молодые семьи в долги, дети в таких семьях рождаются поздно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.

Читайте также: Мишустин объявил о продлении семейной ипотеки до конца 2023 года