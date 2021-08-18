Вашингтон, 18 августа 2021, 15:01 — REGNUM Президент США Джо Байден не намерен сокращать численность американских военных в Южной Корее и Европе. Об этом 17 августа в ходе брифинга сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
White House

Напомним, что в обращении к нации по ситуации в Афганистане Джо Байден отметил, что «американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы». В связи с этим Джейку Салливану был задан вопрос о том, относится ли Южная Корея к данному высказыванию.

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Советник президента отметил, что у Вашингтона нет планов по сокращению численности своих войск, размещённых в Южной Корее и Европе. Он также добавил, что американские военные находятся в этих регионах долгое время с целью защиты союзников от внешних врагов.