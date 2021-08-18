Вашингтон, 18 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не намерен сокращать численность американских военных в Южной Корее и Европе. Об этом 17 августа в ходе брифинга сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

White House Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Напомним, что в обращении к нации по ситуации в Афганистане Джо Байден отметил, что «американские военные не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воюют сами афганцы». В связи с этим Джейку Салливану был задан вопрос о том, относится ли Южная Корея к данному высказыванию.

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Советник президента отметил, что у Вашингтона нет планов по сокращению численности своих войск, размещённых в Южной Корее и Европе. Он также добавил, что американские военные находятся в этих регионах долгое время с целью защиты союзников от внешних врагов.