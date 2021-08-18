Североуральск, Свердловская область, 18 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Свердловской области не обнаружило недостатка препаратов для внутривенного питания пациентов в Североуральской городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА Citysakhalin Просто иллюстрация

Ранее и.о. заведующего отделением реанимации Алексей Паршуков заявил, что из-за дефицита белковых препаратов он был вынужден покупать их за свой счёт, месяцами ожидая возвращения средств в больнице. Кроме того, в медучреждении не хватало внутривенного питания, утверждал врач.

В минздраве сразу сообщили, что информация врача не соответствует истине, и провели проверку. Действительно, оказалось, что никакого недостатка в больнице нет: врачи располагают тремя флаконами белкового препарата альбумина и 20 флаконами внутривенного питания «Аминовен».

Более того: выяснилось, что даже это количество лекарств сейчас никому не требуется. «На момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении пациенты, нуждающиеся во внутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют», — уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал описанную врачом ситуацию «вопиющей». «Если это правда», — уточнил чиновник.