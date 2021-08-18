Челябинск, 18 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Челябинске установлена одна из причин выброса сероводорода, произошедшего ночью 18 августа в Металлургическом районе. Об этом журналистам сообщил замминистра экологии области Виталий Безруков.

Shannon Dosemagen Мониторинг уровня сероводорода

Оказалось, что в районе водоканала прорвало опорный коллектор. В результате фекалиями залило территорию, что и стало одной из причин возникновения сероводорода и неприятного запаха.

Как сообщало ИА REGNUM, выброс сероводорода произошёл в районе 03:00 по местному времени. Прокуратура ведёт проверку по факту инцидента.