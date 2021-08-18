Оренбург, 18 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 353 новых заражения коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее, сообщает 18 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С начала пандемии зарегистрировано 62 633 случая заражения. Среди выявленных носителей коронавируса 11,3% — это дети, 20,1% — пожилые люди.

Оправились от болезни 51 463 оренбуржца. За последние сутки из COVID-центров выписали 294 пациента.

На сегодняшний день лечение в стационарах получают 1795 человек с коронавирусной инфекцией. Из них состояние 459 человек медики оценивают как тяжелое.

Жертвой болезни стали 1415 оренбуржцев. За последние сутки зафиксировали восемь смертей.