Красногорск, 18 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Подмосковье обойдется трудовым мигрантам в 1,3 тыс. рублей. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Оплатить стоимость прививки может как сам иностранный гражданин, так и его работодатель. По заявкам работодателей вакцинация будет осуществляться организованными группами.

«В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину — это позволит защитить от заражения и мигрантов, и окружающих», — сказано в сообщении.