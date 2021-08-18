Тбилиси, 18 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Одной из наиболее важных заслуг правящей партии «Грузинская мечта» является то, что она открыла для предприятий Грузии российский рынки России и Евросоюза. Об этом 18 августа заявил, представляя кандидата в мэры Шуахеви, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«После нашего прихода к власти, напомню, мы открыли российский рынок, который является одним из крупнейших в мире. Все стремятся его освоить. Также мы открыли рынок ЕС, крупнейший рынок, рынок с 500 миллионами потребителей», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что открытие рынков дало возможность грузинским фермерам продавать продукцию за рубеж.

Напомним, «Грузинская мечта» стала правящей партией в 2012 году, сменив режим тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. В 2013 году в РФ отменили запрет на поставку грузинской продукции. В настоящее время Россия является лидером среди стран, в которые Грузия экспортирует овощи и фрукты. Также наибольшая доля экспорта грузинского вина приходится на российские рынки.