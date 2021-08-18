Москва, 18 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Благодаря ведению льготной ипотеки в 2020 году государство простимулировало экономику, застройщики увеличили прибыль, люди взяли квартиры в ипотеку. Обратной стороной стало увеличение стоимости жилья до 30−50% по России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль.

Merio Ипотека

«Чтобы избежать дальнейшего роста цен, условия выдачи льготной ипотеки скорректировали: размер кредита понизили до 3 млн рублей при ставке 7% годовых.

Но очевидно, что не все успели купить недвижимость на старых условиях. А ведь квартиры приобретают не впрок, а например при рождении ребенка.

Считаю, что продление льготной семейной ипотеки до конца 2023 года имеет множество плюсов:

— поддержание рождаемости на уровне государства (наряду с материнским капиталом),

— подспорье для семей с детьми за счет экономии на ежемесячных платежах,

— такое решение не перегревает рынок недвижимости, потому что не увеличивает спрос на ипотеку кратно.

Из этого выходит, что в России идет тенденция на сужение целевой аудитории выдачи льготных ипотек. Государство поддерживает тех, кому действительно необходима помощь. С учетом интересов государства конечно же.

Кстати именно поэтому считаю, что обычную льготную ипотеку постепенно отменят, или как вариант передадут в ведение регионов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.

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