Ярославль, 18 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков выразил недовольство участившимися кражами металла в городе. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владимира Волкова Калитка детского сада в Ярославле

В социальных сетях жители разместили фотографию калитки детского сада, где проём заблокирован деревянным поддоном. Местные жители рассказали, что калитку унесли прямо посреди рабочего дня и сдали на металлолом.

«В соцсетях высмеивают заблокированный деревянным поддоном второй вход в детский сад. Но мне почему-то не до смеха. Новую калитку взамен украденной установим уже на этой неделе. И поддон исчезнет. Но не исчезнут люди, которые готовы поставить под угрозу безопасность других ради того, чтобы наскрести денег на бутылку. Воруют даже крышки канализационных люков. В открытый люк может упасть ребенок или, как недавно произошло, собака. Кто-то готов согласиться с тем, чтобы по территории детского сада беспрепятственно шатались сомнительные личности?», — написал Владимир Волков в своём телеграм-канале.

Мэр добавил, что из-за таких случаев город тратит деньги, которые могли бы пойти на другие, более важные нужды.

«Мы довольно много средств тратим на то, чего можно было бы избежать: закрашиваем граффити, восстанавливаем украденное, убираем нелегальные свалки. Всех этих затрат могло бы не быть. Мы найдем деньги и на крышки люков, и на новые калитки. Восстановим газоны, изуродованные припаркованными на них машинами. Но когда снова возникнет вопрос о том, почему у города не хватает денег, то вот ответ. Их украли те, кто не думает о других, и кому все равно, каким будет наш город», — рассказал мэр Ярославля.

Не исключено, что рост числа краж связано с подорожанием металла и металлолома. Сообщения об этом появляются регулярно в социальных сетях. В УМВД России по Ярославской области не смогли ответить на вопрос, выросло ли число таких преступлений в этом году.