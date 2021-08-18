Москва, 18 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Угрозы распространения на территории России сибирской язвы, случаи заражения которой ранее были выявлены в северной китайской провинции Шаньси, практически нет. Об этом 18 августа сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

«Провинция Шаньси — в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Российской Федерацией не имеет», — рассказали в пресс-службе.

Также там напомнили, что с февраля 2020 года Россия ограничила авиасообщение с Китаем и добавили, что на всех пунктах пропуска через государственную границу страны Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц.

«Таким образом, опасность «распространения» указанного заболевания на территории России практически отсутствует», — добавили в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве пояснили, что вся территория Китая считается эндемичной по сибирской язве.

Отметим, ранее в провинции Китая Шаньси были выявлено девять похожих на сибирскую язву случаев заболевания.