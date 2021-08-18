Пенза, 18 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Делегация пензенских предпринимателей в рамках деловой миссии посетит с 26 по 27 августа Смоленск, сообщает министерство экономики Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Основной целью поездки станет расширение торгово-экономических связей между регионами, поиск новых партнеров, а также обмен опытом в области развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Пензенские предприниматели презентуют промышленных роботов, металлообрабатывающие станки, удобрения, верхнюю одежду, лечебно-профилактические средства из лекарственного растительного сырья.

Отмечается, что посещение предприятий потенциальных партнеров и деловые переговоры будут проходить при содействии союза «Смоленская торгово-промышленная палата».

В июне ИА REGNUM сообщало, Марий Эл и Пензенская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Достигнутые руководителями регионов Александром Евстифеевым и Олегом Мельниченко договоренности направлены на развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в области транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленном комплексе, торговле и услугах, архитектуре и строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве городских территорий, здравоохранении, образовании, туризме и спорте, охране окружающей среды, семейной и молодежной политике.

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