Архангельск, 18 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Архангельскому аэропорту Васьково будет присвоено имя полярного летчика Ивана Черевичного. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, кандидатуру Черевичного поддержали жители региона.

Moi-goda.ru Лётчик Иван Черевичный

Организационный комитет по присвоению почетного имени аэропорту Васьково был создан в июле. В результате проведенного предварительного общественного опроса был составлен шорт-лист из шести кандидатов. Голосование по этим именам прошло с 29 июля по 15 августа.

«С большим отрывом в голосовании победила кандидатура Ивана Черевичного, — сказал гендиректор базирующегося в аэропорту Васьково 2-го Архангельского объединенного авиаотряда Александр Поздняков. — Но не менее важен героизм, проявленный остальными летчиками, которые были представлены в списке для голосования. Поэтому наш авиаотряд предлагает увековечить их имена в названиях наших самолетов Л-410».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году архангельскому аэропорту Талаги было присвоено имя писателя Федора Абрамова.