Оренбург, 18 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 18 по 21 августа будет властвовать аномальная жара. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

34.mchs.gov.ru Жара

Населению рекомендуют не выходить на улицу в пик жары, соблюдать питьевой режим, использовать головные уборы. Во избежание несчастных случаев не следует оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

По данным гидрометцентра, 18−21 августа в западной и центральной части Оренбуржья воздух прогреется до +41°С. Аномально жаркая, сухая погода с слабым неустойчивым ветром усугубит пожароопасную обстановку в регионе.