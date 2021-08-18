Тюмень, 18 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Средний бал для поступления в тюменский государственный университет в 2021 году составил 80,1. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Университет

Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения стали 3434 человека, из них 2022 первокурсника будут учиться на бюджетной основе.

Самый высокий балл потребовался для поступления на бюджетное обучение: филологический факультет — 98,13; лингвистики — 94,75; международные отношения — 92,67; зарубежное регионоведение — 91,75.

В числе лидеров по качеству бюджетных абитуриентов оказались Институт социально-гуманитарных наук, Институт государства и права, Финансово-экономический институт, Школа перспективных исследований (SAS), Институт психологии и педагогики.