Новосибирск, , 14:42 — REGNUM Никаких документов, обязывающих педагогов вакцинироваться в обязательном порядке, на территории Новосибирской области не принималось. Об этом в эфире телеканала ОТС сегодня, 18 августа, заявил, министр образования региона Сергей Федорчук.

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Напомним, ранее директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов опубликовал на своей странице в Facebook выписку протокола оперштаба региона, в которой сообщалось, что сотрудников образовательных учреждений региона не допустят к работе без прививки от коронавируса.

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«Никакого постановления не издано, есть выписка протокола, никаких решений по поводу отстранения учителей от должности никем не принималось. Никаких нормативных документов на этот счёт нет, — сказал министр. — Да, на оперативном штабе информация была рассмотрена, и я бы это рассматривал таким образом, что если мы со своей стороны не примем все необходимые меры, то, возможно, через какое-то время придётся переходить на создание такого рода документов».

В то же время Федорчук сказал, что считает важным «не обязательную, а массовую вакцинацию педагогов».

«Не нужно принуждать кого-то в обязательном порядке, особенно если есть медотводы, но мы работники социальной сферы. Ставя прививку, мы не только о себе думаем, а ещё об огромном количестве людей, которые находятся в контакте с нами. Если нет противопоказаний, то надо вакцинироваться», — пояснил он, уточнил, что сам вакцинирован