Москва, 18 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщил 18 августа вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники Мосводостока за работой

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«Согласно прогнозу синоптиков, в среду с 16:00 и до 21:00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 м/с», — рассказал заместитель мэра. Он отметил, что за это время в районах столицы может выпасть до 33 мм осадков.

Сейчас в Москве приведены в готовность все службы, способные ликвидировать последствия непогоды, пояснил заместитель мэра. На круглосуточное дежурство вышли аварийные бригады инженерных компаний и округов, а также 300 бригад ГУП «Мосводосток».