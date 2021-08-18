Токио, 18 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Компания Subaru обнародовала последний тизер седана WRX нового поколения перед дебютом, который состоится 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

MatanVizel Subaru

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На коротком тизерном видео продемонстрирована работа механической коробки передач, а также показана приборная панель.

По предварительным данным, под капотом новинки будет установлен турбированный двигатель объёмом 2,4 л мощностью 260 или 300 л. с. При этом версию WRX STI оснастят 400-сильным мотором.

Ожидается, что экстерьер WRX почти не изменится. Новинка получит крупную радиаторную решетку, новую оптику и сохранит вентилируемый капот.

Ранее компания Subaru получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённый кроссовер Subaru Forester в России.

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