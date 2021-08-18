Нижний Новгород, 18 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием со дня основания города. Соответствующее обращение поступило в адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и мэра города Юрия Шалабаева.

Mid.ru Сергей Лавров

По словам главы МИД РФ, столица Приволжья является неотъемлемой частью богатейшего культурно-исторического наследия России, крупным промышленным, экономическим и туристическим центром страны, важным транспортным узлом. Нижний Новгород вносит большой вклад в развитие сотрудничества России с зарубежными партнерами, в том числе за счет развития взаимодействия с городами-побратимами, которых в настоящее время 17.

Лавров выразил готовность к продолжению сотрудничества с регионом в русле единого внешнеполитического курса страны и пожелал всем нижегородцам здоровья и благополучия.

По мнению Никитина, сотрудничество региона и внешнеполитического ведомства будет только укрепляться.

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ИА REGNUM напоминает, Нижний Новгород продолжает готовиться к ключевому событию в рамках празднования 800-летия города — гала-шоу, которое состоится 21 августа на построенной на воде сцене.

На мероприятие приглашен президент России Владимир Путин. В администрации главы государства приезд пока не подтвердили, но и не опровергли. Также на празднование планируют приехать заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

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