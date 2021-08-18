Владикавказ, 18 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Северной Осетии могут отказаться от применения вертолета для доставки больных из отдаленных населенных пунктов. Причина в отсутствии вертолетных площадок для посадки, пишет «15-й Регион».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет

По данным портала, вопрос об отказе от санитарной авиации подняла в ходе совещания в правительстве замминистра здравоохранения республики Тамара Томаева. По ее мнению, из-за того, что специально оборудованных вертолетных площадок нет, наличие санитарной авиации в республике становится бесполезным.

К тому же, как отметила чиновница, недавно построена новая дорога на Моздок, что значительно сократило путь в отдаленные районы.

«Готовим письмо в Министерство здравоохранения РФ, чтобы вертолет отменили», — цитирует Томаеву «15-й Регион».

Напомним, стратегию развития санитарной авиации приняли в Северной Осетии в июне 2019 года, тогда же планировалось построить вертолетные площадки для эвакуации пациентов. Старт полетам вертолета «Ансат» компании «Русские Вертолетные Системы» был дан 8 августа 2019 года, когда были доставлены в больницу Владикавказа женщина с двумя детьми, пострадавшие в ДТП.