Кострома, 18 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Торговые ряды в Костроме очистят от асфальта. Об этом ОТРК «Русь» заявил директор балансодержателя объекта — ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев.

Наталья Диева Асфальт в проходе Красных рядов

Напомним, ранее часть прохода Красных рядов в центре города заасфальтировали. Горожане остались в недоумении от благоустройства, выбивающегося из общей концепции памятника архитектуры.

Как пояснил Ревичев, ремонт без согласования с госучреждением провёл арендатор помещения. Старый асфальт, уложенный на этом участке в советские годы, растрескался. Костромичи и туристы жаловались на состояние прохода, в связи с чем «Наследие» обязало арендатора восстановить покрытие прохода. На момент получения уведомления он не смог выполнить работы из-за финансовых трудностей, и решил «залатать» участок асфальтом.

«Это не у вас дома, это не на кухне. Это областное имущество, федеральное значение. Должно быть снято данное покрытие, должна быть проведена подготовка — проверка основания, которое сейчас под асфальтом и под старым покрытием, которое там было. Должно быть единообразно. Здесь у нас плитка, значит и там должна быть плитка», — сказал Ревичев .

На приведение рядов в порядок арендатору дали два месяца.