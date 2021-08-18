Памятник архитектуры в Костроме пообещали очистить от асфальта
Кострома, 18 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Торговые ряды в Костроме очистят от асфальта. Об этом ОТРК «Русь» заявил директор балансодержателя объекта — ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев.
Напомним, ранее часть прохода Красных рядов в центре города заасфальтировали. Горожане остались в недоумении от благоустройства, выбивающегося из общей концепции памятника архитектуры.
Как пояснил Ревичев, ремонт без согласования с госучреждением провёл арендатор помещения. Старый асфальт, уложенный на этом участке в советские годы, растрескался. Костромичи и туристы жаловались на состояние прохода, в связи с чем «Наследие» обязало арендатора восстановить покрытие прохода. На момент получения уведомления он не смог выполнить работы из-за финансовых трудностей, и решил «залатать» участок асфальтом.
На приведение рядов в порядок арендатору дали два месяца.
Справка: Красные ряды в Костроме являются памятником архитектуры XVIII века и имеют статус культурного наследия федерального значения. Сейчас в них располагаются магазины, кафе, туристско-информационный центр.