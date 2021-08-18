Казань, 18 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Бельгийский футбольный клуб «Зюлте-Варегем» хочет взять в аренду нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева. Об этом 18 августа сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Andsemar Стадион «Казань Арена»

Отмечается, что у Игнатьева есть вариант с арендой в екатеринбургский «Урал», но переговоры приостановлены, поскольку футболист хочет перейти в другой чемпионат.

22-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он пополнил состав «Рубина», в нынешнем сезоне он провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями.