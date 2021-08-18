Донецк, , 14:41 — REGNUM Украинский режим рассыплется подобно афганскому, как только лишится поддержки американцев. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 18 августа в интервью изданию «Украина.ру».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

"Нынешний украинский режим, как, впрочем, и предыдущий, держится исключительно благодаря американской поддержке, политической и финансовой. Если бы не американцы, не было бы ни госпереворота в 2014 году, ни войны в Донбассе, ни разгула националистов, ни притеснений русскоязычного населения, ни проекта «анти-Россия», — уверен он.

Пушилин отметил, что без американской поддержки киевский режим «обречён».

По его словам, США удерживают Украину от гражданской войны между олигархами и официальным Киевом.

«Так что нынешний киевский режим падет, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане», — подытожил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что лица, удерживаемые на Украине и в республиках Донбасса, фактически являются заложниками официального Киева из-за его нежелания вести переговоры с ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЛНР рассказал, почему Украина не обменивает удерживаемых лиц