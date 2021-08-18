Донецк, 18 августа 2021, 14:41 — REGNUM Украинский режим рассыплется подобно афганскому, как только лишится поддержки американцев. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин 18 августа в интервью изданию «Украина.ру».
Пушилин отметил, что без американской поддержки киевский режим «обречён».
По его словам, США удерживают Украину от гражданской войны между олигархами и официальным Киевом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что лица, удерживаемые на Украине и в республиках Донбасса, фактически являются заложниками официального Киева из-за его нежелания вести переговоры с ДНР и ЛНР.
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