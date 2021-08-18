Сеул, , 14:42 — REGNUM Правительство Южной Кореи оказало Монголии помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По их словам, помощь в виде наборов для тестирования на наличие коронавирусной инфекции общей стоимостью $300 тыс. была предоставлена в рамках программы «Партнёрство по карантину и охране здоровья в Северо-Восточной Азии».

Напомним, что вышеуказанный проект был запущен в конце декабря 2020 года по инициативе правительства Южной Кореи. Суть проекта заключается в создании странами-партнёрами общего резерва медицинского оборудования, комплектующих и средств противоэпидемической защиты. При необходимости они распределяются между странами, нуждающимися в поставках.